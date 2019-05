Condividi | Red 10:12 Giovedì mattina, l´Istituto comprensivo n.2 proporrà “Nelle mie scarpe”, momento di condivisione organizzato con Pensiero felice, Laboratorio delle strategie ed Unione italiana ciechi e ipovedenti Ad Alghero, la Giornata dell´inclusione



ALGHERO – Giovedì 30 maggio, alle 10, nel plesso “Maria Carta”, l'Istituto comprensivo n.2 proporrà “Nelle mie scarpe”, momento di condivisione organizzato in occasione della “Giornata dell'inclusione”.



L'incontro è organizzato in collaborazione con tre associazioni di volontariato: "Pensiero felice", "Laboratorio delle strategie" e con l'Unione italiana ciechi e ipovedenti. L'unicità nell'uguaglianza e l'uguaglianza nell'essere unici saranno il filo conduttore di una giornata dove nessuno deve essere lasciato indietro.