La giornalista sarà ospite della libreria Mondadori, in collaborazione con Feltrinelli editore, per una serie di appuntamenti ad Alghero e nel nord Sardegna Gabriela Jacomella ospite de Il Labirinto



ALGHERO - La giornalista Gabriela Jacomella sarà ospite della libreria Il Labirinto Mondadori, in collaborazione con Feltrinelli editore, per una serie di appuntamenti ad Alghero e nel nord Sardegna. Giornalista per diversi anni al Corriere della Sera e fondatrice di Factcheckers, la prima associazione a livello internazionale ad occuparsi esclusivamente di educational fact-checking, (vale a dire, la verifica dei fatti e delle fonti), soprattutto on-line.



Jacomella, autrice di due libri molto diversi, per la collana Feltrinelli kids, ma estremamente attuali, si confronterà con i ragazzi delle scuole sul fenomeno-emergenza “fake news”, le notizie false, quelle che una volta venivano apostrofate come semplici bufale ed oggi sono diventate vere e proprie armi usate, divulgate, replicate in modo consapevole e molto spesso inconsapevole anche da insospettabili professionisti della notizia. A conclusione dei progetti annuali con le scuole con l’ultima fase di “Adotta l’autore”, la giornalista incontrerà gli studenti di alcune scuole della città e del nord Sardegna. Dopo aver letto, riflettuto e discusso in classe sugli argomenti del libro “Il falso e il vero. Fake news: che cosa sono, chi ci guadagna, come evitarle” (Feltrinelli), gli studenti del Liceo Classico “Manno” di Alghero incontreranno l’autrice inella Torre di Sulis, nella mattina di domani, mercoledì 29 maggio, per presentarla ai compagni della propria scuola ed agli alunni della scuola media di Via XX settembre.



Venerdì 31 maggio, alle 19.30, nella stessa Torre, con la partecipazione della Rete delle Donne, Gabriela Jacomella dialogherà con la collega de La Repubblica Cristina Nadotti, per la presentazione del nuovo libro, pubblicato a marzo, “Dodici parole. Storie e pensieri di donne straordinarie per diventare ciò che vuoi essere” (Feltrinelli), un libro sui sogni, le sfide e gli ostacoli che le giovani donne di oggi si troveranno ad affrontare nel corso della vita. Costruito partendo da dodici aggettivi attorno ai quali sono organizzati pensieri, consigli e riflessioni di donne straordinarie, il libro parla a tutte le giovani donne che vogliono “farcela”, qualsiasi significato si voglia dare a questa espressione, restando se stesse. E trasformando quello che gli altri vedono come un limite nel trampolino di lancio per spiccare il volo.



