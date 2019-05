Condividi | Red 12:16 Sabato, il Centro residenziale anziani, all´Ostello della gioventù di Fertilia, ospiterà “Conoscendo... collaboriamo”, prima giornata di condivisione organizzata dalla società cooperativa sociale Seriana 2000 Open day al Cra Alghero



ALGHERO – Sabato 1 giugno, il Centro residenziale anziani, all'Ostello della gioventù di Fertilia, ospiterà “Conoscendo... collaboriamo”, primo Open day organizzato dalla società cooperativa sociale Seriana 2000. Dalle 8 alle 12, è in programma una raccolta sangue



Alle 9.30, verranno aperti i cancelli e gli stand delle associazione di volontariato. Verranno effettuate dimostrazioni pratiche da parte di alcune associazioni e sono previste visite guidate nella struttura. Alle 12, pausa pranzo.



Alle 15.30, nuova apertura dei cancelli e, a partire dalle 16, via alle esibizioni artistiche, con i cori femminile e maschile dell'associazione musicale Lo Frontuni, con l'Agrupaciò de voluntariat cantors musics de l'Alguer, con la Scuola di ballo Edgar Latino e con la Scuola di danza del ventre di Susanna Bagedda.



Nella foto: l'Agrupaciò de voluntariat cantors musics de l'Alguer Commenti ALGHERO – Sabato 1 giugno, il Centro residenziale anziani, all'Ostello della gioventù di Fertilia, ospiterà “Conoscendo... collaboriamo”, primo Open day organizzato dalla società cooperativa sociale Seriana 2000. Dalle 8 alle 12, è in programma una raccolta sangue [LEGGI] organizzata dall'Avis di Alghero, con la presenza di un'autoemoteca e di un'equipe medica.Alle 9.30, verranno aperti i cancelli e gli stand delle associazione di volontariato. Verranno effettuate dimostrazioni pratiche da parte di alcune associazioni e sono previste visite guidate nella struttura. Alle 12, pausa pranzo.Alle 15.30, nuova apertura dei cancelli e, a partire dalle 16, via alle esibizioni artistiche, con i cori femminile e maschile dell'associazione musicale Lo Frontuni, con l'Agrupaciò de voluntariat cantors musics de l'Alguer, con la Scuola di ballo Edgar Latino e con la Scuola di danza del ventre di Susanna Bagedda.Nella foto: l'Agrupaciò de voluntariat cantors musics de l'Alguer