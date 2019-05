Condividi | Red 9:19 Ecco le prime date con il candidato consigliere comunale algherese Piras: oggi, alle 15, bel bar Via XX, e venerdì 31 maggio, alla stessa ora, all’Agorà, in Via Sant’Agostino Verso il voto: primi caffè con Emiliano



ALGHERO – Ecco le prime date di Un caffè con Emiliano: oggi (martedì), alle 15, nel bar Via XX, e venerdì 31 maggio, all’Agorà, in Via Sant’Agostino, allo stesso orario. Sarà il bar al termine di Via XX Settembre ad ospitare il primo incontro, perché è dall’ingresso della città che il consigliere uscente Emiliano Piras vuole intraprendere il suo viaggio tra i quartieri di Alghero.



Subito la presentazione di un progetto di massima, che ridisegni il benvenuto in città a quanti giungono dai paesi limitrofi ed agli stessi algheresi, che usano quella bretella per viaggiare su Sassari. «Un ingresso poco curato, divenuto negli anni un parcheggio di fango nei mesi invernali e polvere in quelli estivi». L’idea è che il prospetto esposto oggi, con il candidato sindaco della Coalizione di Centrodestra Mario Conoci, possa essere oggetto di lavoro nei primi mesi di governo della città. Il tema di venerdì entrerà nel vivo della vita di quartiere, che ha riscosso successo nell’esperienza del 2014.



Un Caffè con Emiliano, per raccontare criticità, punti di forza e debolezza delle diverse zone. Il focus del popoloso agglomerato che ruota attorno alla parrocchia di Santissimo Nome ed alla via commerciale di Sant’Agostino sarà la nascita, lo sviluppo e l’importanza dei Centri commerciali naturali, nati dopo una mozione votata all’unanimità nel 2015. Gli incontri proseguiranno nelle prossime due settimane per toccare tutti i quartieri della città. Chi volesse ospitare Un caffè con Emiliano nella propria struttura può inviare una e-mail all'indirizzo web cesareemilianopiras@yahoo.it o nella pagina Facebook.



