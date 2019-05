video Condividi | A.S. 13:35 Tutti a caccia del bis per Alghero



Sono i 24 candidati della lista civica "Per Alghero con Mario Bruno", già nel 2014 la più votata della città. Ieri (lunedì) la presentazione ufficiale di tutti componenti: avvocati, imprenditori, professori. Molte novità e conferme importanti, per tutti l´amore incondizionato e l´impegno per Alghero, nel solco di quanto realizzato in cinque anni di amministrazione. Su Alguer.it le immagini e alcune battute con i protagonisti. Sono i 24 candidati della lista civica "Per Alghero con Mario Bruno", già nel 2014 la più votata della città. Ieri (lunedì) la presentazione ufficiale di tutti componenti: avvocati, imprenditori, professori. Molte novità e conferme importanti, per tutti l´amore incondizionato e l´impegno per Alghero, nel solco di quanto realizzato in cinque anni di amministrazione. Sule immagini e alcune battute con i protagonisti. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV