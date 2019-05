Condividi | Red 19:06 Le ragazze di coach Pasqualino Soggia battono 3-0 la New volley Ozieri e chiudono il campionato di Seconda divisione in posizione utile per un possibile ripescaggio nella categoria superiore Volley: Gymnasium Alghero seconda



ALGHERO - Grandi emozioni sabato, nella palestra dell'Istituto Tecnico “A.Roth” di Via Diez dove, davanti ad un numeroso e caloroso pubblico, si sono conclusi i Play-off della Seconda divisione di pallavolo femminile, che ha visto protagoniste le ragazze della Gymnasium volley Alghero. La squadra di coach Pasqualino Soggia ha superato le atlete della New volley Ozieri con un perentorio 3-0, esibendo una pallavolo sicuramente di categoria superiore e dimostrando grande determinazione, sicurezza e personalità, con una partita perfetta, che non ha lasciato possibilità alle avversarie. Con questa vittoria, le algheresi terminano al secondo posto il campionato, posizione che darà loro la possibilità di un eventuale ripescaggio nella categoria superiore.



Ecco la rosa algherese:

schiacciatrici: Valeria Fadda, Carlotta Manca, Chiara Carboni, Roberta Urgias e Martina Trubia;

centrali: Valeria Calcara, Rachele Cecconello, Rachele Costantino e Francesca Grassi;

opposte: Silvia Marcomini e Patrizia Stanko;

alzatrici: Francesca Apreda (capitano) ed Eleonora Camerada (che ha fatto il suo esordio in Seconda divisione a soli dodici anni);

