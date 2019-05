Condividi | Red 20:08 Immediatamente, è scattato il ritiro della patente ed il fermo amministrativo del veicolo da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Isili. Ora, l´uomo dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza Guida in stato di ebrezza: 40enne denunciato



ISILI - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Isili hanno deferito in stato di libertà un a persona sorpresa dai militari alla guida in evidente stato di ebbrezza. I militari dell’Arma, durante un posto di controllo, hanno fermato un 40enne, già noto alle Forze dell'ordine.



Al momento dell’accertamento, hanno da subito percepito il forte odore di alcool proveniente dall’automobilista. Sottoposto al controllo del tasso alcolimetro, l’uomo è risultato superare di quattro volte il limite consentito, stabilito in 0,50g/l.



Immediatamente, è scattato il ritiro della patente ed il fermo amministrativo del veicolo. Ora, il 40enne dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza. Commenti ISILI - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Isili hanno deferito in stato di libertà un a persona sorpresa dai militari alla guida in evidente stato di ebbrezza. I militari dell’Arma, durante un posto di controllo, hanno fermato un 40enne, già noto alle Forze dell'ordine.Al momento dell’accertamento, hanno da subito percepito il forte odore di alcool proveniente dall’automobilista. Sottoposto al controllo del tasso alcolimetro, l’uomo è risultato superare di quattro volte il limite consentito, stabilito in 0,50g/l.Immediatamente, è scattato il ritiro della patente ed il fermo amministrativo del veicolo. Ora, il 40enne dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza.