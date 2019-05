Condividi | Red 10:17 Il brutto tempo di domenica 5 maggio non ha scoraggiato il Comitato di Borgata di Sa Segada-Tanca Farrà, che ripropone la giornata di festa domenica 2 giugno. Oltre agli stand di fragole e non solo, andrà in scena l´attesissima elezione di Miss Fragola e Miss Fragolina A Sa Segada arriva la domenica delle fragole



La festa inizierà con il taglio del nastro, alle 10.30, e prevede giochi per bambini con il Battesimo della Sella, musica dal vivo con i Korome duo e, a partire dalle 12, il raduno in piazza delle Fiat 500 d'epoca. Come di consueto, è previsto il pranzo a cura del Comitato e, a seguire, la Caccia alla Fragola e le sfilata delle Miss.