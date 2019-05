video Condividi | A.S. 12:11 Idee, programmi e caffè: Piras nei quartieri



Il consigliere comunale uscente, Emiliano Piras, ricandidato in occasione delle elezioni per il rinnovo della massima assise algherese in programma il prossimo 16 giugno, ritorna tra i quartieri della città di Alghero per incontrare i giovani e parlare di sviluppo e nuove idee. Al via la fortunata trovata nei bar cittadini. Al suo fianco il candidato del centrodestra, Mario Conoci.