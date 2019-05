Condividi | Red 15:02 Il Comitato, in vista delle elezioni di domenica 16 giugno per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero, ha organizzato una serie di incontri con i tre candidati alla carica di sindaco ed i componenti delle rispettive coalizioni Comitato zonale Nurra incontra i candidati



ALGHERO - Il Comitato zonale Nurra, in vista delle elezioni di domenica 16 giugno per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero, ha organizzato una serie di incontri con i tre candidati alla carica di sindaco ed i componenti delle rispettive coalizioni. Gli incontri si svolgeranno nel salone sociale della borgata di Guardia Grande, sempre alle 18.30.



Si inizierà lunedì 3 giugno, con Mario Bruno ed i partiti che compongono la Coalizione di Centrosinistra (x Alghero con Mario Bruno, Partito democratico e Sinistra in Comune). Si proseguirà giovedì 6, con Roberto Ferrara e la lista del Movimento 5 stelle. Lunedì 10, spazio a Mario Conici ed alla Coalizione di Centrodestra, sardista, autonomista e civica (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini Sardegna, Noi con Alghero, Partito dei sardi, Psd'Az, Riformatori/Forza Paris ed Unione di Centro).



Il direttivo del Comitato si propone ai futuri amministratori cittadini per mettere in risalto le molteplici aree di forza della bonifica storica algherese e nel contempo per analizzare le sue storiche criticità sui temi riguardanti lo sviluppo economico e sociale. Tali temi saranno affrontati attraverso un dibattito aperto e franco, analizzando il programma elettorale che si intende portare avanti. Il Czn invita tutte le associazioni, i comitati ed i cittadini a partecipare, "perché solo attraverso il confronto e la partecipazione possiamo migliorare il nostro territorio".