I risvegli musicali di Mauro Uselli

ALGHERO - Originalità e curiosità per la prima de “I risvegli musicali del maestro algherese Mauro Uselli che, di primo mattino, ha dato il via ad una personale rassegna musicale esibendosi nella storica chiesa di San Pietro, nel cuore di Arzachena. Alle 9, il flautista ha iniziato a suonare ed interpretare un significativo e coinvolgente programma per flauto solo esaltandone ogni colore e sfumatura, dimostrando ancora una volta una grande musicalità innata ed una scuola di pensiero originale ed innovativa.



Applausi per il maestro in splendida da forma, che ha suonato per piu di un'ora, tra magiche sonate di Bach e sonorità impressionistiche di Debussy uno spettacolo ad effetto, suggestivo, di grande virtuosismo e valore culturale, ma soprattutto un momento di pace, «che ognuno dovrebbe dedicare a se stesso», dichiara Uselli. Le originali performances intendono sottolineare il mattino come alternativa di spettacolo musicale per cittadini e turisti, lasciare un sonoro e poetico ricordo agli ospiti, subito sopo il caffè, per queste vacanze estive, un valore aggiunto ed originale.



Il prossimo appuntamento è in programma domani, giovedì 30 maggio, sempre alle 9 nella chiesa San Pietro. A giugno, invece, I risvegli musicali, patrocinati dal Comune di Arzachena, toccheranno diverse location della Costa Smeralda.