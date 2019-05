Condividi | Red 18:13 Al via la macchina organizzativa comunale in occasione del “Rally Sardegna 2019”, prova valida per il Campionato del Mondo, in programma anche quest´anno ad Alghero, da giovedì 13 a domenica 16 giugno Mondiale rally ad Alghero: modifiche alla viabilità



ALGHERO - Al via la macchina organizzativa comunale in occasione del "Rally Sardegna 2019", prova valida per il Campionato del Mondo, in programma anche quest'anno ad Alghero, da giovedì 13 a domenica 16 giugno. In previsione della manifestazione, verranno apportate alcune modifiche alla viabilità cittadina ordinaria come riportate nell'ordinanza dirigenziale n.211 del 18 maggio. Le maggiori modifiche alla circolazione riguarderanno la Banchina Mille Lire, Piazzale della Pace, le vie XXIV Maggio, Asfodelo, Garibaldi, La Marmora, Eleonora D'Arborea, degli Orti, Spano, Sassari, Catalogna, Vittorio Emanuele, Cagliari, Costa Brava, Kennedy, i Bastioni Cristoforo Colombo, Via Carlo Alberto, Porta a Mare, Piazza Civica e Piazza Sulis.