Dinamo sbanca Milano: è 1-0 Sassari

SASSARI - La Dinamo sbanca il Forum di Assago: è 1-0 Sassari. Il Banco di Sardegna, guidato dal duo Gentile-Thomas, costruisce la 20esima vittoria consecutiva tra campionato e coppa e si portano in vantaggio nella serie di semifinale: battuta l'Armani Olimpia Milano 79-86.



I padroni di casa partono bene e solo Smith riesce ad arginare l'attacco locale. I biancoblu faticano in fase offensiva e patiscono il quintetto Olimpia, a sparigliare le carte ci pensa Stefano Gentile, che firma il primo vantaggio Dinamo. Nedovic, con una giocata da playground, chiude al 10' sul 18-16. Ed è proprio il Banco di Gentile e Polonara che costruisce uno 0-7 parziale, costringendo al time-out Pianigiani (18-23 al 12’). La Dinamo continua a produrre punti ed a fare la voce grossa in difesa (6rimbalzi): 0-13 dopo 4’ del secondo quarto. Il quintetto piccolo con Thomas e Polonara fa male: sul +9 è ancora timeout Olimpia. Si scuote Milano che rialza la testa spinta dalle triple dei suoi uomini di fiducia e si torna a 5lunghezze di distanza tra le due squadre, Pozzecco decide di pensarci su (27-32 al 15’). La Dinamo esce bene dal time-out ed allunga sul +10, Cooley braccato dai lunghi avversari, le scarpette rosse restano incollate al match grazie alle triple. Il quintetto piccolo da ancora una volta ragione al Poz, uno straordinario Gentile (5/5 da due) manda tutti negli spogliatoi sul 35-41.



Al rientro dall'intervallo lungo, Milano riparte bene, con un 5-0 che vale il -1. Thomas va subito in doppia cifra, arriva un tecnico per proteste a Nunnally, Brooks pareggia i conti sul 44-44 al 23’ ed è time-out. Thomas è un rebus per i lunghi biancorossi (18+7 al 27’) e costringe l’ex Brooks al quarto fallo. Ancora parità, ancora Gentile che chiude anche questa frazione: al 30’ è 60-60. Gentile si prende la squadra sulle spalle con 10punti consecutivi, il suo 21esimo punto vale il +4, time-out Olimpia sul 63-67. Micov ristabilisce gli equilibri, tecnico alla panchina biancoblu, il Banco stringe i denti e risponde colpo su colpo ed al 35’ è 70-75. Nuovo allungo Dinamo fino al +7, Brooks in campo nonostante i quattro falli, sono lui e Nedovic a scrivere il 74-79 a 2’44” dalla fine. Pierre a cronometro fermo allunga, Micov per l'ultimo grido Olimpia, ma la Dinamo sigilla il match: 79-86. E' la 13esima vittoria consecutiva in Lba e 20esimo risultato utile consecutivo. Venerdì 31 maggio, alle 20:45, è in programma Gara2, ancora sul parquet del Mediolanum Forum.



ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 79-86:

ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO: James 12, Micov 16, Musumeci ne, Fontecchio ne, Tarczewski 10, Nedovic 9, Kuzminskas 8, Cinciarini 8, Nunnally 9, Burns 1, Brooks 6, Della Valle ne. Coach Simone Pianigiani.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu, Smith 6, McGee, Carter, Devecchi, Magro, Pierre 12, Gentile 26, Thomas 25, Polonara 13, Diop ne, Cooley 4. Coach Gianmarco Pozzecco.

