Mamme a confronto ad Alghero

video 23:29 Competenze in Comune, ecco la Sinistra Nuova sede elettorale ad Alghero per la neonata lista che in città raggruppa tutti i partiti, movimenti e associazioni politiche più a Sinistra. Con loro il presidente del Consiglio comunale uscente (e non ricandidatosi), Matteo Tedde. Le parole di due protagonisti, Zaira Zingone e Domenico Minas

17:04 Ambiente al centro del programma di Roberto Ferrara L’ambiente è una delle cinque stelle del MoVimento e quindi uno dei temi di riferimento, non solo in termini di risorsa naturale da salvaguardare e tutelare, ma anche in termini di potenziale risorsa per lo sviluppo economico. Per questo, il candidato sindaco del M5s Alghero punta forte su un argomento che racchiude anche economica, salute, sviluppo e turismo

15:02 Comitato zonale Nurra incontra i candidati Il Comitato, in vista delle elezioni di domenica 16 giugno per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero, ha organizzato una serie di incontri con i tre candidati alla carica di sindaco ed i componenti delle rispettive coalizioni

video 28/5/2019 Antonello Peru per MayorAlghero «Siamo noi gli artefici del nostro futuro». L´avvocato algherese Antonello Peru ritenta l´ingresso nella massima assise comunale. «Non dobbiamo dimenticare che le risorse dei comuni sono limitate. Sicuramente bisogna portare avanti un progetto comune di miglioramento»

video 27/5/2019 MayorAlghero, Lelle Simula in cattedra Prima regola: Mai parlar male degli amministratori. «Da parte mia un grande grazie». Quarant´anni nel commercio, Lelle Simula si ributta in politica. Per venti anni tesserato del Partito Repubblicano, dopo uno stop oggi ri-indossa la casacca di un partito per contribuire alla crescita della città. «Ho avuto dei maestri eccezionali e con la fine della Prima Repubblica ho perso l´amore per la politica, seppur partecipe e interessato per la categoria». Le sue parole

video 27/5/2019 Obiettivo riconferma: sala gremita Alma Cardi, Gabriella Esposito e Valdo Di Nolfo: tre facce della nuova coalizione Civica di Centrosinistra che si ritrova unita dopo molto anni e sostiene la ricandidatura a sindaco del primo cittadino uscente Mario Bruno. Nei giorni scorsi la prima uscita pubblica nella sala conferenza del Chiostro di San Francesco, gremita oltre ogni ordine di posto. Sul Quotidiano di Alghero alcuni brevi stralci della presentazione e l´intervista con Mario Bruno.

video 28/5/2019 Tutti a caccia del bis per Alghero Sono i 24 candidati della lista civica "Per Alghero con Mario Bruno", già nel 2014 la più votata della città. Ieri (lunedì) la presentazione ufficiale con tutti i componenti: avvocati, imprenditori, professori, giornalisti. Molte novità e conferme importanti, per tutti l´amore incondizionato e l´impegno per Alghero, nel solco di quanto realizzato in cinque anni di amministrazione. Su Alguer.it le immagini e alcune battute con i protagonisti.

video 27/5/2019 Grinta, carattere e idee: ecco i Dem Grinta, carattere e idee chiare per i Democratici di Alghero che presentano alla stampa la lista in corsa alle Comunali. Con loro l´ex presidente del Consiglio regionale e attuale consigliere, Gianfranco Ganau. Il segretario cittadino all´attacco su Conoci e Usai (Udc). Enrico Daga rilancia sul programma e il candidato sindaco, mario Bruno ringrazia il partito «ritornato finalmente centrale». Le immagini sul Quotidiano di Alghero.

video 12:11 Idee, programmi e caffè: Piras nei quartieri Il consigliere comunale uscente Emiliano Piras, ricandidato con la lista Noi con Alghero per le elezioni per il rinnovo della massima assise algherese in programma domenica 16 giugno, ritorna tra i quartieri della città di Alghero per incontrare i giovani e parlare di sviluppo e nuove idee. Al via la fortunata trovata nei bar cittadini. Al suo fianco, il candidato sindaco della Coalizione di Centrodestra Mario Conoci.

28/5/2019 «Europee, la legge elettorale va cambiata» «Con la Sicilia è una sfida impari», ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais, dopo i risultati dell´ultima tornata elettorale, che non porterà nessun candidato sardo nel Parlamento Europeo

29/5/2019 Verso il voto: Bertas in concerto Venerdì sera ad Alghero, con tutti i candidati delle liste che sostengono la ricandidatura del sindaco uscente Mario Bruno, sul palco allestito tra Piazza Pino Piras e Largo San Francesco ci saranno i referenti dei partiti e della società civile

28/5/2019 Elezioni: Conoci promette l´Holy color «Holi color dance festival sarà il primo appuntamento», annuncia il candidato sindaco di Alghero per la Coalizione di Centrodestra, che vuole puntare sui grandi eventi

27/5/2019 A Latte Dolce in piazza per Mariano Brianda Sceglie piazza Dettori, a Latte Dolce, Mariano Brianda, per il terzo incontro con la cittadinanza domani, 28 maggio, a partire dalle 19. La piazza è uno dei simboli della riqualificazione delle periferie

27/5/2019 Lega Porto Torres: «soddisfatti, siamo il secondo partito» Cambia la mappa politica della città dopo il risultato del voto europeo. Con il 27,86 per cento il gruppo Lega Porto Torres alla luce dei risultati elettorali odierni manifesta la propria soddisfazione

28/5/2019 «Dobbiamo riportare la gente alle urne» Roberto Ferrara, candidato sindaco per il MoVimento 5 stelle ad Alghero, commenta l´analisi del voto per le elezioni Europee dello scorso weekend nella città di Alghero