La palestra della Martial gym ha ospitato il primo seminario formativo del ju-jitsu metodo israeliano organizzato dall´ente Csen. L´esame regionale si terrà a novembre, sempre nei locali della Martial gym, in Via Vittorio Emanuele 113 Ju-jitsu: seminario ad Alghero



ALGHERO – La palestra della Martial gym ha ospitato il primo seminario formativo del ju-jitsu metodo israeliano organizzato dall'ente Csen. Il docente nazionale Maurizio Gobbino ha illustrato agli istruttori provenienti da Cagliari e da Sassari i nuovi programmi per il raggiungimento della cintura nera. L'esame regionale si terrà a novembre, sempre nei locali della Martial gym, in Via Vittorio Emanuele 113, ad Alghero.