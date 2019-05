Condividi | Red 15:26 Sarà Piazza Fiume ad ospitare il quarto incontro pubblico di Mariano Brianda, previsto per domani sera. Dopo due passaggi delle periferie, torna nel centro di Sassari il candidato sindaco della Coalizione di Centrosinistra, dove ha aperto la campagna elettorale Tematiche ambientali per il quarto incontro di Brianda



SASSARI - Sarà Piazza Fiume ad ospitare il quarto incontro pubblico di Mariano Brianda, previsto per le 19 di domani, venerdì 31 maggio. Dopo due passaggi delle periferie, torna nel centro di Sassari il candidato sindaco della Coalizione di Centrosinistra, dove ha aperto la campagna elettorale. E lo fa per approfondire alcuni punti del programma elettorale, con particolare attenzione alle tematiche ambientali, alla valorizzazione della città, al decoro urbano e con riferimento anche all’attuazione del Piano strategico urbanistico del verde. Temi che puntano, in particolar modo, a coinvolgere i cittadini più giovani, «quelli che in piazza manifestano contro il cambiamento climatico, quelli ai quali sarà consegnata la Sassari del futuro».



