Poesia: Massole ad Alghero

ALGHERO – Domani, venerdì 31 maggio, alle 19, nella Libreria Cyrano, in Via Vittorio Veneto 11, ad Alghero, il poeta Riccardo Massole, accompagnato da Raffaele Sari, presenterà la sua nuova silloge “Poesie senza titolo”, pubblicata dalla Bertoni editore. Animeranno la serata le letture di Emma Gobbato.



Massole, porta il nome di suo nonno paterno. Figlio di Manlio e di Rosanna, nasce ad Iglesias, zona mineraria della Sardegna sud-occidentale.



Ha sempre vissuto in zone minerarie, a Buggerru prima e dal 1981 ad Iglesias. I suoi versi nascono senza titolo, perché non sa se abbiano titolo per essere poesia. Anche lui si definisce senza titolo e senza curriculum: rinasce ogni giorno.