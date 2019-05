video Condividi | S.O. 17:26 Mura e Muglia, al debutto su MayorAlghero



Gabriele Mura, debuttante elettorale, e Emanuela Muglia alla seconda esperienza con le elezioni, ci mettono la faccia e in occasione delle elezioni del 16 giugno si mettono in gioco. Su MayorAlghero parlano dei loro obbiettivi e delle loro speranze per far riavvicinare i più giovani alla politica e contribuire a rendere la città più bella. Gabriele Mura, debuttante elettorale, e Emanuela Muglia alla seconda esperienza con le elezioni, ci mettono la faccia e in occasione delle elezioni del 16 giugno si mettono in gioco. Suparlano dei loro obbiettivi e delle loro speranze per far riavvicinare i più giovani alla politica e contribuire a rendere la città più bella. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV