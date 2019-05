Condividi | M.P. 18:35 Durante la serata sarà protagonista la musica d’organo grazie a Giovanni Solinas, artista algherese che vive e lavora in Germania. In programma anche "Benvenuto in Musica" dei Cantori della Resurrezione diretti dal maestro Fabio Fresi Musica Maestro ospita l´organista di Giovanni Solinas



PORTO TORRES - Le voci della polifonia, della tradizione sarda e mediterranea. E poi gli strumenti, le melodie dell’Isola, l’arte e la solidarietà. Domani, venerdì 31 maggio alle 21 terzo appuntamento della rassegna “Musica, Maestro!”, organizzata dai Cantori della Resurrezione e dedicata a don Antonio Sanna, fondatore della ensemble e parroco, mai dimenticato, della Parrocchia di Cristo Risorto.



Durante la serata sarà protagonista la musica d'organo grazie a Giovanni Solinas, artista algherese che vive e lavora in Germania. In programma anche "Benvenuto in Musica" dei Cantori della Resurrezione diretti dal maestro Fabio Fresi. Nel corso della serata interverranno alcuni pittori del "Gruppo dei 7", Pia Ruggiu, Paolo Battistella, Antonio Schiaffino e Lino Proli, che esattamente quarant'anni fa donarono alla chiesa di Cristo Risorto le loro opere d'arte.