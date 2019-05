Condividi | Red 10:08 Dopo la vittoria nel campionato regionale di serie C a squadre maschile, le rappresentative del circolo algherese arrivano i successi della D3 e dell´under 14 maschile. Sconfitta per l´Over50 Tennis: il Tc Alghero non si ferma più



ALGHERO - Dopo la vittoria nel campionato regionale di serie C a squadre maschile, le rappresentative del Tc Alghero arrivano i successi della D3 e dell'under 14 maschile. Sconfitta per l'Over50.



Ottima vittoria esterna per i ragazzi della D3, che si impongono per 1-3 sul campo del Tc Porto Torres, salendo così a quota 4 punti in classifica. Il successo algherese è arrivato grazie ai singolari del capitano Francesco Ruiu e di Cristian Settimi (al debutto quest'anno), sconfitto Niccolò Carta, il match si è chiuso grazie al doppio Ruiu/Settimi. Le ragazze della D2, prime della classe, hanno rinviato per pioggia la partita casalinga contro il Tc Porto Torres. Gli Over 50 vengono sconfitti per 0-3 in casa dalla corazzata Tc Cagliari, che ha schierato l'ex pluricampione sardo negli Anni Ottanta Andrea Lecca: sconfitti nei singolari Nardo Carboni ed Antonello Marrosu, e nel doppio la coppia Sori/Andreetto. Domani, sabato 1 giugno, potranno rifarsi affrontando il Tc Oristano.



Ni quarti di finale del campionato regionale giovanile Under 14 maschile, netto 3-0 algherese sul Tc Milano 26 B: Lorenzo Carboni ha battuto Volpe, Nicolò Serra ha superato Mura e, nel doppio, Cutuli e Serra hanno avuto lameglio su Volpe e Mura. Domani, semifinale casalinga contro la Torres. Nell'Under 16, le ragazze algheresi debutteranno nei quarti di finale, sempre domani, a Maria Pia, contro le olbiesi del Tc Terranova.



