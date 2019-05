Condividi | Red 11:18 Cinque medaglie conquistate dai cinque atleti del sodalizio algherese, che hanno partecipato ai Campionati regionali di taekwondo ospitati dal Geovillage Olbia En plein dell´Astroclub



ALGHERO - Questo fine settimana, il taekwondo regionale ha eletto i suoi campioni nella due giorni di gare ad Olbia, nella palestra del Geovillage. La squadra messa in campo dall’Astorclub Alghero, condotta dal maestro Andrea Corona, coadiuvato da Lorenzo Cherchi, si è presentata rimaneggiata all’appuntamento più importante della stagione e, nonostante ciò, è tornata a casa con una medaglia al collo di tutti gli atleti.



Oro per Ambra Nicole Angioni, argento per Cosmin Filippo Scurtu e bronzo per Elena Fois negli Esordienti, e due medaglie d'argento per Gabriele Combetto e Giacomo Carlovich. Entusiasta la presidente Luigia Daga, non tanto per il “colore” delle medaglie, ma perché sono venute anche da tre atleti alla loro prima gara (Angioni, Scurtu e Combetto), che hanno dimostrato delle buone doti in prospettiva futura.



Menzione particolare proprio per Cosmin Filippo Scurtu, che ha gareggiato nella categoria più nutrita (venti partecipanti) e, dopo una difficile fase eliminatoria, ha conquistato un bronzo di grandissimo valore. “Da sempre - dichiara Daga - la nostra società pone l’accento sull’importanza di praticare l’attività sportiva agonistica per i giovani, per cui non sono le medaglie quello a cui puntiamo ma, alla crescita fisica ed umana dei nostri atleti, tanto che, il nostro instancabile maestro Corona ha già puntato verso i prossimo appuntamento della Coppa Chimera, ad Arezzo”, ha concluso la presidente.



