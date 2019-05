Condividi | Red 15:06 Domani mattina, si terrà la conferenza stampa di presentazione della lista dei candidati del Partito sardo d´azione di Alghero per le Elezioni comunali di domenica 16 giugno. L´evento si svolgerà nello stabilimento balneare “Mare sport di Gippi Santarelli” Comunali Alghero: il Psd´Az in spiaggia



ALGHERO – Domani, sabato 1 giugno, alle 11, si terrà la conferenza stampa di presentazione della lista dei candidati del Partito sardo d'azione di Alghero per le Elezioni comunali di domenica 16 giugno. L'evento si svolgerà nello stabilimento balneare “Mare sport di Gippi Santarelli”, in Via Lido, in prossimità del Santa Cruz.



I candidati saranno presentati dal presidente del partito Antonio Moro alla presenza, tra gli altri, dell'onorevole Giacomo Sanna, del commissario di federazione Pietro Madeddu, del segretario amministrativo Giorgio Cherchi. Con loro, naturalmente, del candidato sindaco della Coalizione di Centrodestra Mario Conoci.



Il Psd'az è la formazione politica di appartenenza di Conoci ed è la prima volta che il partito esprime, all'interno di una coalizione, la candidatura alla carica di sindaco di Alghero, «circostanza questa – dichiara il segretario cittadino Giuliano Tavera - che consentirà al partito di avere come rappresentante oltre al governatore della Regione Sardegna, il sindaco di una delle più importante città dell'Isola».



Nella foto: Mario Conoci ed Antonio Moro