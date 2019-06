Condividi | Red 10:09 Domani, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il sindaco Nicola Sanna consegnerà ai discendenti dei caduti le medaglie all´onore. Si tratta solo della prima tranche di consegna del riconoscimento, che stavolta sarà ritirato dai familiari di ventitre caduti Medaglie caduti Grande Guerra: cerimonia a Sassari



SASSARI - Sono 354 i caduti ed i dispersi sassaresi in Friuli Venezia Giulia durante la Grande Guerra. Soldati semplici, brigadieri, tenenti, sergenti nati a Sassari tra il 1891 ed il 1900. Il loro valore in battaglia è stato riconosciuto in più di un'occasione, tanto che molti di loro sono già stati premiati con medaglie di bronzo, d'argento e d'oro.



Un ulteriore riconoscimento sarà consegnato ai parenti dei caduti grazie all'evento “Albo d'oro”, patrocinato dal Ministero della Difesa e promosso dall'Associazione nazionale combattenti e reduci. Domani, domenica 2 giugno, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il sindaco di Sassari Nicola Sanna consegnerà ai discendenti dei caduti le medaglie all'onore. Si tratta solo della prima tranche di consegna del riconoscimento, che stavolta sarà ritirato dai familiari di ventitre caduti.



In successive occasioni, le medaglie premio saranno consegnate ai restanti discendenti che abbiano fatto apposita richiesta al Comune. Nella home page del sito internet istituzionale dell'Ente, è possibile prendere visione dell'elenco dei caduti e scaricare il modulo di dichiarazione per il ritiro delle medaglie. L'elenco è disponibile anche all'Informagiovani e nell'ufficio del Servizio Elettorale, in Piazza Santa Caterina, nelle sedi di Punto Città, dell'Urp in Corso Angioy e nella Biblioteca comunale in Piazza Tola. Commenti SASSARI - Sono 354 i caduti ed i dispersi sassaresi in Friuli Venezia Giulia durante la Grande Guerra. Soldati semplici, brigadieri, tenenti, sergenti nati a Sassari tra il 1891 ed il 1900. Il loro valore in battaglia è stato riconosciuto in più di un'occasione, tanto che molti di loro sono già stati premiati con medaglie di bronzo, d'argento e d'oro.Un ulteriore riconoscimento sarà consegnato ai parenti dei caduti grazie all'evento “Albo d'oro”, patrocinato dal Ministero della Difesa e promosso dall'Associazione nazionale combattenti e reduci. Domani, domenica 2 giugno, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il sindaco di Sassari Nicola Sanna consegnerà ai discendenti dei caduti le medaglie all'onore. Si tratta solo della prima tranche di consegna del riconoscimento, che stavolta sarà ritirato dai familiari di ventitre caduti.In successive occasioni, le medaglie premio saranno consegnate ai restanti discendenti che abbiano fatto apposita richiesta al Comune. Nella home page del sito internet istituzionale dell'Ente, è possibile prendere visione dell'elenco dei caduti e scaricare il modulo di dichiarazione per il ritiro delle medaglie. L'elenco è disponibile anche all'Informagiovani e nell'ufficio del Servizio Elettorale, in Piazza Santa Caterina, nelle sedi di Punto Città, dell'Urp in Corso Angioy e nella Biblioteca comunale in Piazza Tola.