Condividi | Red 13:14 L’Aspal e la Direzione regionale Sardegna dell’Inail hanno sottoscritto un Protocollo di intesa con l’obiettivo di promuovere la collaborazione fra i due enti nell’ambito delle politiche della disabilità Accordo Aspal-Inail



CAGLIARI - L’Aspal e la Direzione regionale Sardegna dell’Inail hanno sottoscritto un Protocollo di intesa con l’obiettivo di promuovere la collaborazione fra i due enti nell’ambito delle politiche della disabilità. L’accordo ha al centro le attività in favore di persone disabili, in particolare coloro che sono divenuti invalidi per causa di lavoro o che hanno contratto malattie professionali.



Lo scopo dei due enti è quello di unire le proprie forze e di cooperare da un lato per semplificare le procedure amministrative relative a tutti quegli adempimenti e servizi che richiedono l’intervento di entrambi; dall’altro, per promuovere iniziative che possano agevolare il reinserimento lavorativo, la conservazione del posto di lavoro e, più in generale, rafforzare la posizione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro.



L’Aspal e l’Inail intendono integrare le rispettive competenze per rendere maggiormente efficaci misure e strumenti già esistenti e per l’elaborazione e la sperimentazione di nuovi. È convinzione dell’Aspal che questo Protocollo costituisca un punto fermo nel consolidamento di quella rete dei servizi per il lavoro indicata dalla legge nazionale e regionale quale strumento indispensabile per garantire l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale di soggetti fragili. Commenti CAGLIARI - L’Aspal e la Direzione regionale Sardegna dell’Inail hanno sottoscritto un Protocollo di intesa con l’obiettivo di promuovere la collaborazione fra i due enti nell’ambito delle politiche della disabilità. L’accordo ha al centro le attività in favore di persone disabili, in particolare coloro che sono divenuti invalidi per causa di lavoro o che hanno contratto malattie professionali.Lo scopo dei due enti è quello di unire le proprie forze e di cooperare da un lato per semplificare le procedure amministrative relative a tutti quegli adempimenti e servizi che richiedono l’intervento di entrambi; dall’altro, per promuovere iniziative che possano agevolare il reinserimento lavorativo, la conservazione del posto di lavoro e, più in generale, rafforzare la posizione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro.L’Aspal e l’Inail intendono integrare le rispettive competenze per rendere maggiormente efficaci misure e strumenti già esistenti e per l’elaborazione e la sperimentazione di nuovi. È convinzione dell’Aspal che questo Protocollo costituisca un punto fermo nel consolidamento di quella rete dei servizi per il lavoro indicata dalla legge nazionale e regionale quale strumento indispensabile per garantire l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale di soggetti fragili.