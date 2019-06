Condividi | Red 23:14 l Settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari deve eseguire lavori di manutenzione straordinaria tra Corso Angioy e Piazza Santa Maria. Per questo da lunedì 3 e, salvo contrattempi, fino a lunedì 10 giugno, sono previste modifiche alla viabilità Sassari: lavori in Corso Margherita di Savoia



SASSARI - Il Settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari deve eseguire lavori di manutenzione straordinaria in Corso Margherita di Savoia, tra Corso Angioy e Piazza Santa Maria. Per questo da lunedì 3 e, salvo contrattempi, fino a lunedì 10 giugno, sono previste modifiche alla viabilità.



Saranno chiusi al traffico il tratto di Corso Margherita di Savoia /tra Corso Angioy e Piazza Santa Maria), Via Macao (tra Via Coppino e Largo Macao, dove sarà anche vietata la sosta) e Vicolo Berlinguer. Per quest'ultimo, sarà consentito il traffico a doppio senso di marcia.



Il traffico sarà deviato in senso discendente su Corso Angioy e su Via Coppino che sarà a doppio senso di circolazione nel tratto tra Corso Angioy e Piazza Santa Maria. In due giorni sempre compresi tra il 3 ed il 10 giugno il cantiere riguarderà anche l'incrocio tra Corso Margherita di Savoia e Porta Nuova. Sarà ristretto ad una corsia il tratto di Corso Margherita di Savoia vicino all'incrocio con Largo Porta Nuova e di Largo Porta Nuova vicino allo stesso incrocio.