Sette pecore morte folgorate

ORANI – Mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Orani, mentre effettuavano un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un terreno in campagna, perchè un allevatore aveva trovato sette capi di ovini deceduti da una morte apparentemente inspiegabile. I militari hanno quindi deciso di approfondire l'accaduto e hanno chiesto l'intervento di un veterinario che, dopo aver approfondito con delle visite specifiche agli animali, ha scoperto che la causa della morte era dovuta da un fulmine, che ha folgorato i poveri animali.