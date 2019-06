Nuovi tavoli e poltroncine per il Servizio psichiatrico

31/5/2019 L'assessore alla Sanità: Lanusei non chiude «Nessun presidio sanitario sarà chiuso, tantomeno uno così importante come quello dell´ospedale di Lanusei, per cui non è contemplato nemmeno un ridimensionamento». L´assessore regionale della Sanità Mario Nieddu ha voluto rassicurare in tal modo i sindaci dell´Ogliastra, ricevuti mercoledì in Commissione Sanità