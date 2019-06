Condividi | Red 11:13 Continua la campagna abbonamenti per la Stagione 2019-2020 firmata Cedac al Teatro Massimo di Cagliari. A partire da oggi, saranno in vendita i nuovi abbonamenti–prevendite nella biglietteria del Teatro ed al BoxOffice Sardegna La Grande prosa: abbonamenti



CAGLIARI - Si alza il sipario sulla Stagione 2019-2020 de “La Grande prosa” al Teatro Massimo di Cagliari, organizzata dal Cedac, nell’ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna. Undici i titoli in cartellone da novembre ad aprile, con i grandi protagonisti della scena italiana (e non solo). Sotto i riflettori, artisti del calibro di Giulia Lazzarini, Anna Maria Guarnieri, Maria Paiato, Isa Danieli e Giuliana De Sio, Umberto Orsini, Giuseppe Cederna, Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini, per un viaggio tra storie ed emozioni con i capolavori della storia del teatro e sapienti intrecci fra cinema e letteratura.



Il fascino de “Il giardino dei ciliegi” di Anton Čechov e l’ironia amara del “Tartufo” di Molière, l’epica moderna di “Madre coraggio e i suoi figli” di Bertolt Brecht e la vicenda drammatica ed umanissima de “Il costruttore Solness”di Henrik Ibsen, tra commedie “nere” come “Arsenico e vecchi merletti” e trame “cult” come “Fronte del porto” e“Dracula”, Inoltre, è in programma un raffinato omaggio a Chet Baker, affidato alla tromba di Paolo Fresu, per la regia di Leo Muscato.



La campagna abbonamenti prosegue: partire da oggi (lunedì), sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti. La biglietteria del Teatro Massimo, in Via Edmondo De Magistris 12, a Cagliari, è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19.30 (fino a venerdì 7 giugno). Gli abbonamenti sono in vendita anche al BoxOffice, in Viale Regina Margherita 43, Cagliari (anche telefonando al numero 070/657428 o andando sul sito internet).



