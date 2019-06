Condividi | Red 7:23 Gli chef Stefano De Gregorio e Rocco Pace conquistano la Tuna competition. I premi “Miglior presentazione” ed “Originalità”, assegnati dalla giuria tecnica, vanno all’Ecuador, rappresentato dagli chef Alvaro Daniel Quimi Guerron e Filippo Billi L’Italia trionfa al Girotonno



CARLOFORTE - L’Italia trionfa al Girotonno, la grande kermesse internazionale che ha coinvolto gastronomi, chef di fama internazionale esperti di cucina del tonno, giornalisti ed esperti della gastronomia mediterranea che per quattro intensi giorni, da giovedì a domenica, ha trasformato Carloforte, nell'isola di San Pietro, nella “Capitale del tonno di qualità”, ossia il “tonno da corsa”, che viene pescato nella tonnara dell'isola nei giorni della manifestazione. Gli chef Stefano De Gregorio e Rocco Pace sono i vincitori assoluti della Tuna competition, la gara tra chef di quattro Paesi (Italia, Giappone, Tunisia ed Ecuador), fulcro dell'intera manifestazione, che per quattro giorni ha animato l'isola di San Pietro. Alla fine di un impegnativo girone all’italiana, con la formula del “tutti contro tutti”, gli chef italiani, con il piatto “Parma, Modena, Carloforte”, a base di tonno fresco e sott’olio, panna fresca di cucina, albumi, zucchero di canna ed aceto di mele, ha chiuso con un punteggio complessivo 8,76, ottenuto dalla media dei voti assegnati dalla giuria tecnica dei giornalisti e da quella popolare durante tutte le gare.



Ad aggiudicarsi i prestigiosi premi speciali come “Miglior presentazione” ed “Originalità”, assegnati esclusivamente dalla giuria tecnica presieduta dallo chef ed attore Andy Luotto, è stato l’Ecuador, con gli chef Alvaro Daniel Quimi Guerron e Filippo Billi, con il piatto “Encellado frio”, a base di ventresca, radice di tapioca, pomodorini datterino e spezie. I premi, piatti in ceramica di pregiata fattura, sono stati consegnati ai vincitori dal sindaco Salvatore Puggioni, dall’ammiraglio Enrico Pacioni, comandante del Supporto logistico della Marina militare in Sardegna, e dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Galileo Ferraris” di Iglesias e dell’Istituto Alberghiero “Alessandro Volta” di Arbus che, con i sommelier dell’Ais, guidati da Tiziana Cossu, hanno contribuito alla riuscita delle gare gastronomiche e dei live cooking. La classifica generale, oltre al primato dell’Italia, ha visto la Tunisia (con il punteggio di 8,64) piazzarsi al secondo posto con gli chef Nabil Bakous e Karim Bahba, che hanno presentato la ricetta “Annibale e la sua ombra”, un fricassè con ventresca cotta dolcemente e kimchi fermentato all’harissa, filetto mezzo grigliato e mezzo marinato al Karkadè con emulsione di mandorla alla bottarga, mousse di ceci speziati e croccanti. Al terzo si è piazzato l’Ecuador (8,46) ed al quarto il Giappone (8,03), con lo chef Taro Shimosaka, che ha portato in gara la ricetta al tonno confit con olio, salsa di pomodoro agrodolce, cavolo rosso, amazu speziato e cialda di riso al vino rosso.



Grande pubblico, sabato sera, per il concerto di Bianca Atzei, l'artista dall'anima sarda che ha cantato i maggiori successi della sua carriera. Ieri sera (domenica), per il Girotonno live show, a salire sul palco di Corso Battellieri è stata la band rock cipriota Minus one. Dal 2009, il gruppo si è esibito in Inghilterra, Stati Uniti, Svezia, Danimarca, Grecia, Italia, Austria e Russia, ma anche all'Eurovision song contest 2016, arrivando alla finale televisiva, seguita da 205milioni di persone in tutto il mondo. La rassegna è stata organizzata dal Comune di Carloforte. in collaborazione con l'agenzia di comunicazione Feedback di Palermo, con il patrocinio di Sardegna turismo e della Regione autonoma della Sardegna e la partnership con il progetto europeo Tuna route.