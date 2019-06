Condividi | Red 14:28 Venerdì, nell’ambito di varie iniziative rivolte soprattutto ai giovani, la Polizia di Stato ha ospitato i bambini delle cinque classi della Scuola primaria di Via Baldedda, appartenenti all’Istituto comprensivo Monte Rosello basso I bambini della Primaria in Questura



SASSARI – Venerdì, nell'ambito di varie iniziative rivolte soprattutto ai giovani, la Polizia di Stato ha ospitato nella Questura di Sassari i bambini delle cinque classi della Scuola primaria di Via Baldedda, appartenenti all'Istituto comprensivo Monte Rosello basso. L'obiettivo dell'iniziativa è stata quello di illustrare ai giovani studenti i metodi per un uso consapevole di internet e dei vari siti web ed insegnare loro come sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community on-line, senza poter correre i rischi connessi al bullismo e cyberbullismo, stimolandoli a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei. I bambini, guidati da personale dell'Ufficio Minori della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, hanno visitato gli uffici della Polizia Scientifica, della Sala Operativa e visionato i mezzi in dotazione. L'evento ha coinvolto una quarantina di bambini.