Una capitale della cultura. Così Mariano Brianda pensa Sassari, città che deve diventare un centro di riferimento per le eccellenze del territorio, l´Università, il Conservatorio e l´Accademia di Belle Arti In piazza Aldo Moro incontro con Brianda



SASSARI - Una capitale della cultura. Così Mariano Brianda pensa Sassari, città che deve diventare un centro di riferimento per le eccellenze del territorio, l'Università, il Conservatorio e l'Accademia di Belle Arti, senza dimenticare di aprirsi all'Europa.



Parlerà delle potenzialità culturali di Sassari il candidato sindaco del centrosinistra nel prossimo incontro pubblico, che si svolgerà domani, martedì 4 giugno, alle 19 in piazza Aldo Moro, a Carbonazzi. Toccherà anche i temi legali al sociale, il candidato, ponendo l'accento sulla necessità di studiare nuove azioni e nuove tipologie di servizi per l'inclusione e l'innovazione, in dialogo con le associazioni del territorio.



