Condividi | Red 16:34 Il sindaco di Alghero Mario Bruno interviene rilasciando una dichiarazione sull´iter di acquisizione della Via Ferrata del Cabirol, per la cui riapertura l´Amministrazione comunale lavora da tempo «Riapriremo la Ferrata del Cabirol»



ALGHERO - «Riapriremo la Ferrata del Cabirol, libera, aperta a tutti e in sicurezza. Stiamo per concludere l’accordo per avere la titolarità dell’area, dopo un lungo confronto con Marina militare e Demanio dello Stato, col coinvolgimento di tutti gli enti interessati».



Lo dichiara il sindaco di Alghero Mario Bruno, che segue direttamente l'iter di acquisizione della Via Ferrata del Cabirol, per la cui riapertura l'Amministrazione comunale lavora da tempo. «La ferrata sarà gestita dal Parco di Porto Conte e avrà tutte le autorizzazioni per continuare ad essere un'attrattiva internazionale per tutti, alla quale Alghero non vuole rinunciare», conclude il primo cittadino. Commenti ALGHERO - «Riapriremo la Ferrata del Cabirol, libera, aperta a tutti e in sicurezza. Stiamo per concludere l’accordo per avere la titolarità dell’area, dopo un lungo confronto con Marina militare e Demanio dello Stato, col coinvolgimento di tutti gli enti interessati».Lo dichiara il sindaco di Alghero Mario Bruno, che segue direttamente l'iter di acquisizione della Via Ferrata del Cabirol, per la cui riapertura l'Amministrazione comunale lavora da tempo. «La ferrata sarà gestita dal Parco di Porto Conte e avrà tutte le autorizzazioni per continuare ad essere un'attrattiva internazionale per tutti, alla quale Alghero non vuole rinunciare», conclude il primo cittadino.