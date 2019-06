Condividi | S.O. 17:11 Cresce l´attesa per la tappa algherese del Rally Italia Sardegna 2019 in programma in Riviera del Corallo dal 13 al 16 giugno. La città si prepara all´evento mondiale Wrc Alghero, gold pass già sold-out



ALGHERO – Un primo importante successo per il Rally Italia Sardegna 2019. A circa quindici giorni dalla tappa italiana del Wrc sono già sold out i Gold Pass. Una vendita record che sottolinea il gradimento del pubblico riguardo al nuovo format di accesso alle aree riservate dell’evento.



I principali prodotti sono esauriti rapidamente, con largo anticipo rispetto alla passata edizione del Ris, lasciando accessibile ad oggi soltanto la soluzione Grandstand Access, ovvero il biglietto per accedere alla tribuna durante la cerimonia di premiazione finale. La vendita è iniziata con un mese d’anticipo rispetto all’anno precedente, un incentivo alla campagna natalizia che effettivamente ha avuto esiti più che positivi.



Gli ordini dello stesso periodo, per quanto riguarda unicamente la campagna natalizia, sono infatti quadruplicati. Altro successo per i Gold Pass Unlimited 3×2. L’offerta è stata apprezzata dai clienti e ha fatto crescere gli ordini portando rapidamente al sold out del pacchetto Unlimited, il preferito tra quelli selezionabili. Ottimi anche i riscontri per quanto riguarda le opzioni under14 e gli sconti riservati ai soci Aci.



Foto d'archivio Commenti ALGHERO – Un primo importante successo per il Rally Italia Sardegna 2019. A circa quindici giorni dalla tappa italiana del Wrc sono già sold out i Gold Pass. Una vendita record che sottolinea il gradimento del pubblico riguardo al nuovo format di accesso alle aree riservate dell’evento.I principali prodotti sono esauriti rapidamente, con largo anticipo rispetto alla passata edizione del Ris, lasciando accessibile ad oggi soltanto la soluzione Grandstand Access, ovvero il biglietto per accedere alla tribuna durante la cerimonia di premiazione finale. La vendita è iniziata con un mese d’anticipo rispetto all’anno precedente, un incentivo alla campagna natalizia che effettivamente ha avuto esiti più che positivi.Gli ordini dello stesso periodo, per quanto riguarda unicamente la campagna natalizia, sono infatti quadruplicati. Altro successo per i Gold Pass Unlimited 3×2. L’offerta è stata apprezzata dai clienti e ha fatto crescere gli ordini portando rapidamente al sold out del pacchetto Unlimited, il preferito tra quelli selezionabili. Ottimi anche i riscontri per quanto riguarda le opzioni under14 e gli sconti riservati ai soci Aci.Foto d'archivio