Olbia, Linate, Roma: Air Italy in vendita

OLBIA - Air Italy ha annunciato che, a fronte dell’accordo con la Regione autonoma della Sardegna e con Alitalia in merito agli oneri di servizio pubblico sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino.Olbia ed Olbia-Milano Linate.Olbia, sta provvedendo ad inserire i voli in vendita a partire da oggi (lunedì) ed operativi da sabato 8 giugno.



Il chief operating officer di Air Italy Rossen Dimitrov ha dichiarato: «Questo giorno è particolarmente importante e felice per Air Italy, per i nostri dipendenti e per tutti i nostri clienti abituali, che da oltre cinquant'anni si sono affidati ai nostri servizi per i loro viaggi da e per Roma e Milano. Siamo orgogliosi e impazienti di ospitarli a bordo insieme agli innumerevoli nuovi turisti che hanno in programma di trascorrere le loro vacanze estive in Sardegna. Abbiamo trascorso diversi mesi in discussioni complesse e sfidanti prima di raggiungere questo punto di arrivo che finalmente di consente di realizzare il nostro principale obiettivo: quello di proteggere il nostro personale di Olbia e i nostri investimenti negli ultimi cinquant'anni al servizio della Sardegna».



Da Olbia, si volerà in continuità territoriale verso Linate alle 7.10, 11, 15.15 e 19.15. Partenze dallo scalo meneghino previste alle 9.05, 13.15, 17.10 e 21.05. L'Olbia-Roma Fiumicino decollerà alle 7, 11.30, 14.45 e 19.50. Si partirà dalla Capitale alle 8.45, 13.15, 16.30 e 21.35. A partire da sabato 27 luglio, con la chiusura dell'aeroporto di Linate, i voli saranno operati da e per Milano Malpensa.