Nel fine settimana, i portacolori del sodalizio algherese hanno partecipato alla 14esima edizione de "Il Lago di corsa", con i secondi posti di Angelo Tiloca negli Sm40 e di Andrea Marras tra gli Esordienti B, i terzi posti di Alessandro Morittu negli Sm45, Daniela Perinu nelle Sf40 e Paola Pala nelle Sf35. Alessandro Paolo Sandroni primo tra gli Sm60 nel sesto torneo Leone di Caprera di trial L´Alghero Marathon non si ferma mai



ALGHERO - Poco più di 11chilometri attorno alla diga sul rio Leni in una cornice paesaggistica mozzafiato tra i colori delle montagne, le ginestre e la macchia mediterranea. E’ stato questo l’anfiteatro naturale che domenica mattina ha ospitato l’edizione numero quattordici de “Il Lago di corsa”, kermesse podistica splendidamente organizzata dall'Olympia Villacidro in una giornata soleggiata con il magnifico sfondo del lago in località Monte Mannu, a 5chilometri dal centro abitato di Villacidro. Gara regionale su strada aperta alle categorie junior, promesse, senior, amatori e master ed inserita nel calendario 2019 del progetto “Master on the road”. L’Alghero Marathon si è presentata all’appuntamento nel Medio campidano con undici atleti. Tra i più piccoli, Andrea Marras si è classificato secondo negli Esordienti B, mentre la sorella Mariella è giunta quarta nella categoria Ragazze.



In campo maschile Senior, doppio podio con Angelo Tiloca, secondo tra gli Sm40 e 11esimo assoluto, e per Alessandro Morittu, terzo negli Sm45 e 17esimo assoluto. Altrettanto positivi i piazzamenti di Raffaele Piras, Giuseppe Baffo, Mauro Marras, Giuseppe Picchedda e Palmiro Concas. Due podi si registrano anche tra le donne, dove Daniela Perinu si è classificata terza tra le Sf40 e per Paola Pala sempre terza, ma tra le Sf35. Risultati che confermano per entrambe il loro positivo momento di forma dopo le convincenti performance registrate pochi giorni fa alla Mezza maratona di Pula. Nella classifica finale assoluta, secondo posto per Perinu e settimo per Pala. Hanno concluso gli 11,4chilometri anche Monica Dessì e Daniela Zedda.



Sabato, invece, si è disputato il sesto torneo Leone di Caprera di trail. Ai nastri di partenza, sulla distanza di 22chiloemtri, Alessandro Paolo Sandroni, vincitore della categoria Sm60 con un tempo finale al limite delle tre ore. Prima gara nei trail dopo un'assenza complessiva dall'attività di dieci anni ed un soddisfacente e positivo 18esimo posto assoluto. Il calendario prevede adesso per sabato 8 giugno l'appuntamento con la Corri Ittiri. Seguiranno le tappe di Gonnostramatza (domenica 16) e Maracalagonis (sabato 29), anch'esse inserite nel progetto Master on the road 2019, che per i colori dell'Alghero Marathon culminerà con la gara dei Diecimila di domenica 29 settembre, interamente organizzata dal sodalizio algherese. In contemporanea alla gara dei 10chilometri, sarà anche assegnato il titolo regionale di mezza maratona.