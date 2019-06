Condividi | Red 22:11 Domani pomeriggio, gli spazi del Centro per l´impiego ospiteranno l´evento “Bimbi in ufficio con mamma e papà”. Previsti l´allestimento e l´inaugurazione dello spazio “Bimbi al centro” Bimbi in ufficio ad Alghero



ALGHERO - “Bimbi in ufficio con mamma e papà” è il titolo dell'evento in programma domani, martedì 4 giugno, alle 15, negli spazi del Centro per l'impiego di Alghero. Creata oltre vent'anni fa dal Corriere della sera, è un'iniziativa che nasce per far scoprire il luogo di lavoro ai figli dei dipendenti, che per un giorno possono andare in ufficio coi genitori e capire meglio quello che fanno.



Al Cpi di Alghero, sarà anche l'occasione per inaugurare lo spazio “Bimbi al centro”, allestito a cura di Luana Brunori, una zona del Centro per l'impiego riservata all'allattamento ed alle soste per cambiare i bambini sul fasciatoio. Prevista la partecipazione dei Cantori della Resurrezione.



