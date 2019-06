Condividi | Red 8:06 L’Ats Sardegna-Assl Sassari ha conferito l’incarico provvisorio di assistenza primaria per il Distretto di Ozieri: da ieri mattina, il dottor Paolo Fele ha preso servizio nel Comune di Ittireddu Assistenza primaria: servizio ad Ittireddu



ITTIREDDU - L'Ats Sardegna-Assl Sassari ha conferito l'incarico provvisorio di assistenza primaria per il Distretto di Ozieri: da ieri mattina (lunedì), il dottor Paolo Fele ha preso servizio nel Comune di Ittireddu. Il medico riceve nello studio in Via Aldo Moro 28, il lunedì ed il venerdì, dalle 10 alle 11; il mercoledì, dalle 11.30 alle 12.30; il martedì ed il giovedì, dalle 16 alle 17.