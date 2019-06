Condividi | Red 17:28 L’attività di prevenzione svolta dai Carabinieri della locale Stazione ha portato alla denuncia in stato di libertà di due persone che dovranno rispondere all’Autorità giudiziaria per il reato di tentato furto Tentato furto: doppia denuncia ad Ottana



OTTANA - Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro e che, ogni giorno, vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio per garantire sicurezza e rispetto della legalità. L’attività di prevenzione svolta, nel contesto dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto ed alla repressione dei reati predatori, dai Carabinieri della Stazione di Ottana, ha portato alla denuncia in stato di libertà di due persone che dovranno rispondere all’Autorità giudiziaria per il reato di tentato furto.



Un 57enne ed una 49enne di un paese del Marghine sono stati sorpresi dai militari della locale stazione mentre cercavano di asportare dei tubi di acciaio di grosso diametro della lunghezza di circa 4metri dallo stabilimento di una ditta. Non è la prima volta che nelle fabbriche, quasi tutte abbandonate, della Zona industriale, si verificano furti di questo genere.



