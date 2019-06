Condividi | Red 18:13 Il Direttivo del Consorzio turistico Riviera del corallo, che raccoglie le aziende ricettive ed i servizi turistici algheresi, sta proseguendo nel programma di incontri con gli aspiranti sindaci che concorrono alle Elezioni amministrative di domenica 16 giugno Turismo: il Consorzio incontra i sindaci



ALGHERO - Il Direttivo del Consorzio turistico Riviera del corallo, che raccoglie le aziende ricettive ed i servizi turistici algheresi, attualmente guidato da Elisa Fonnesu dopo le dimissioni di Marco Di Gangi che ha rimesso il mandato in quanto candidato nelle prossime Elezioni comunali, sta proseguendo nel programma di incontri con gli aspiranti sindaci che concorrono alle Amministrative di domenica 16 giugno. Il 29 maggio, si è svolto il primo incontro con il candidato del Centrodestra Mario Conoci: un’occasione mirata a mettere il luce criticità, obiettivi e priorità per il turismo quale volano dell’economia algherese, a vantaggio dei servizi turistici e di comparti quali l’agroalimentare, il commercio, l’artigianato e l’industria locale.



Questa mattina (martedì), c'è stato il secondo incontro con il primo cittadino uscente Mario Bruno, che ha già avuto modo di rapportarsi con il Consorzio negli ultimi anni, mentre è slittato l’appuntamento previsto nel pomeriggio con il candidato pentastellato Roberto Ferrara, rimandato a lunedì 10 giugno. Ai tre candidati è stato sottoposto un manifesto condiviso anche con l’Associazione della ricettività extralberghiera Domos, per confrontarsi specificatamente su tematiche prioritarie: dalla esigenza di avere all’interno della nuova Giunta persone con competenze per il turismo alla necessità di iniziative per il rilancio della destinazione ed alla destagionalizzazione dei flussi turistici, dalla richiesta di semplificare la burocrazia che ostacola l’iniziativa imprenditoriale all’urgenza di arginare il fenomeno dell’abusivismo, dal bisogno di migliorare le infrastrutture cittadine all'opportunità di vedere pubblico e privato affiancati verso il perseguimento di obiettivi comuni, a vantaggio della collettività e del turismo algherese.



Gli imprenditori hanno chiesto ai candidati di esporre la loro visione in merito alle tematiche in discussione, giungendo alla sottoscrizione del manifesto quale impegno ad attivarsi concretamente nelle direzioni pattuite. “Vorremmo poter vedere presto Alghero tornare ad essere la Porta d’Oro della Sardegna”, questo l’auspicio degli imprenditori.



