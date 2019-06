Condividi | Red 7:23 Domani mattina, il Teatro Eliseo ospiterà la manifestazione conclusiva del progetto scuole organizzato da Abbanoa e giunto alla quarta edizione. Nell´occasione, saranno premiati i migliori elaborati Dieci in condotte a Nuoro



NUORO - Lezioni didattiche, video, visite agli impianti, laboratori ed eventi: sono circa mille gli alunni della provincia di Nuoro che quest’anno hanno partecipato al programma di educazione ambientale sull’uso responsabile dell’acqua “Dieci in condotte”, organizzato da Abbanoa in collaborazione con Legambiente. Domani, mercoledì 5 giugno, alle 10, al Teatro Eliseo di Nuoro, si terrà l’evento conclusivo del Progetto. Saranno premiate le tre classi che hanno realizzato i migliori elaboratori sul tema della risorsa idrica. Per i bambini è stato organizzato anche un intrattenimento ludico organizzato dalla compagnia circense “Ditta vigliacci”, specializzata in spettacoli di acrobatica comica.



Il progetto “10 in condotte” è alla quarta edizione. Il progetto di educazione si è basato sul laboratorio in classe con una prima parte che ha affrontato in maniera più generale le tematiche relative alla risorsa idrica ed una seconda parte più ludica con esperimenti, canti e giochi. A guidare i bambini è stata “Goccia”, la protagonista dei libri e dei video ideati da Abbanoa per spiegare in maniera semplice e diretta il ciclo integrato dell’acqua ed il valore della risorsa idrica. Al termine dell’attività didattica, le classi hanno preparato un elaborato per partecipare al concorso finale. I lavori realizzati dalle scuole della provincia di Nuoro sono passati al vaglio di una giuria qualificata presieduta dal pittore Antonello Ottonello: mercoledì, all’Eliseo, saranno premiati i primi tre classificati, che riceveranno zaini, marsupi e set di cancelleria.



Stimolare l'interesse per le tematiche ambientali e spiegare l'importanza che svolge Abbanoa come soggetto garante della tutela dell'ambiente facendo conoscere il processo industriale dell'acqua (dall'invaso alle abitazioni, e da qui alla depurazione, fino al ritorno in ambiente) e favorendo l'attivazione di buone pratiche legate al consumo consapevole dell'acqua, sono le ragioni che hanno spinto il gestore idrico a replicare il progetto anche per l’anno scolastico in corso. Il rapporto con le scuole nasce dalla consapevolezza di educare i cittadini del futuro, perché sono loro che potrebbero essere danneggiati dai comportamenti sbagliati di oggi.



L'acqua non è una risorsa infinita, soprattutto in Sardegna, che è una regione povera di acqua: il messaggio legato all'importanza della risorsa idrica assume un significato particolare guardando proprio alle caratteristiche dell'Isola, che non ha, appunto, risorse d'acqua potabile, ma un sistema di invasi artificiali la cui acqua deve essere potabilizzata per il 75percento. Conoscere l'importanza del ruolo svolto da Abbanoa nel processo di potabilizzazione e distribuzione dell'acqua (e rilascio nell'ambiente della risorsa depurata) è oggi importantissimo: il coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso la scuola rappresenta una formidabile opportunità di cambiamento anche culturale.