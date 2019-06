Condividi | S.O. 16:11 Così Mario Conoci, il candidato a Sindaco della coalizione autonomista, sardista e civica di Alghero alle prossime elezioni comunali in programma il 16 giugno «Subito il piano turistico su Fertilia»



ALGHERO - «Il rilancio di Fertilia in chiave turistica è certamente uno degli obbiettivi strategici che la futura amministrazione comunale dovrà perseguire». Così Mario Conoci (nella foto), candidato a Sindaco della coalizione autonomista, sardista e civica. «Nel 2010 - ricorda - la Giunta di centrodestra sardista varò un piano da 2 milioni di euro per il recupero per fini turistici di edifici storici di Fertilia. Da allora non abbiamo avuto più notizie circa l’iter di attuazione di questo importante strumento di sviluppo. Il piano prevede per Fertilia, il cui nucleo originario è a tutti gli effetti un “centro storico” di straordinaria valenza architettonica, la destinazione a futura sede del Festival Internazionale del Cinema della Riviera del Corallo e di sede stabile della Scuola Regionale di Cinematografia».



«Il progetto pilota contiene concrete proposte progettuali tese a migliorare la qualità urbana, attraverso la riqualificazione a fini turistico-ricettivi ed economico-commerciali, della borgata marina di Fertilia che rappresenta, come detto, forse l’unica delle “città di fondazione” realizzate nell'epoca fascista che ha conservato intatti i caratteri dell’architettura razionalista del ventennio. Il Piano d’Azione – sottolinea Mario Conoci - prevede il recupero di immobili, in stato di conservazione fatiscente, attraverso operazioni di permuta di alcune aree edificabili in cambio di opere di ristrutturazione architettonica e urbanistica da parte di privati da individuare con gare ad evidenza pubblica».



È«, pertanto, strategicamente rilevante per lo sviluppo di Alghero proseguire sul percorso tracciato quasi dieci anni fa dall'Amministrazione di centrodestra sardista a guida Tedde e inspiegabilmente interrottosi col l'amministrazione attualmente in carica. Noi riprenderemo a seguire l'iter amministrativo di attuazione del piano di riuso il cui completamento consentirà di rilanciare in chiave turistica Fertilia ed una parte importante del territorio di Alghero per troppo tempo trascurata» conclude il candidato a sindaco di Centrodestra ad Alghero, Mario Conoci.