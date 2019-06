Condividi | S.O. 16:42 Venerdì 7 Giugno, alle ore 19, all’ex Mercato Ortofrutticolo di Alghero l’atteso confronto tra i tre candidati alla carica di sindaco della città in previsione del voto del 16 giugno per il rinnovo del Consiglio Conoci, Ferrara, Bruno: il confronto



ALGHERO – Non esistono le campagne elettorali di una volta. Nessun richiamo nostalgico al passato, quanto un’oggettiva analisi di alcuni fatti, politici e non. Da una parte la disaffezione nei partiti più tradizionali e gli scandali nazionali, la crisi economica e sociale hanno allontanato i cittadini dalla politica; dall’altra, i social network sono lo strumento più utilizzato e abusato per tentare di riavvicinarli.



Spesso sacrificando un confronto più reale e profondo, guardando i cittadini negli occhi. Un’occasione per mettere al centro del dibattito le numerose questioni di più stretta attualità arriva dall’atteso confronto pubblico in programma venerdì 7 giugno, alle ore 19, all’ex Mercato Ortofrutticolo di via Sassari.



Roberto Ferrara, Mario Bruno e Mario Conoci saranno chiamati a dare la loro visione sui temi dell’urbanistica, l’ambiente, il decoro, turismo, il lavoro e la pubblica amministrazione. Il confronto è organizzato da Alguer.it che trasmetterà in diretta il dibattito, sarà coordinato dalla giornalista Sara Alivesi con la partecipazione del direttore Pasquale Chessa e il contributo della stampa locale. All’incontro pubblico parteciperanno consulte cittadine, associazioni culturali e comitati di quartiere.



Nella foto: i tre candidati alla carica di sindaco nella città di Alghero Commenti ALGHERO – Non esistono le campagne elettorali di una volta. Nessun richiamo nostalgico al passato, quanto un’oggettiva analisi di alcuni fatti, politici e non. Da una parte la disaffezione nei partiti più tradizionali e gli scandali nazionali, la crisi economica e sociale hanno allontanato i cittadini dalla politica; dall’altra, i social network sono lo strumento più utilizzato e abusato per tentare di riavvicinarli.Spesso sacrificando un confronto più reale e profondo, guardando i cittadini negli occhi. Un’occasione per mettere al centro del dibattito le numerose questioni di più stretta attualità arriva dall’atteso confronto pubblico in programma venerdì 7 giugno, alle ore 19, all’ex Mercato Ortofrutticolo di via Sassari.Roberto Ferrara, Mario Bruno e Mario Conoci saranno chiamati a dare la loro visione sui temi dell’urbanistica, l’ambiente, il decoro, turismo, il lavoro e la pubblica amministrazione. Il confronto è organizzato dache trasmetterà in diretta il dibattito, sarà coordinato dalla giornalista Sara Alivesi con la partecipazione del direttore Pasquale Chessa e il contributo della stampa locale. All’incontro pubblico parteciperanno consulte cittadine, associazioni culturali e comitati di quartiere.Nella foto: i tre candidati alla carica di sindaco nella città di Alghero