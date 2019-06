Condividi | S.O. 17:40 Pubblicato, come ormai di consueto, il programma di interventi delle squadre del Comune, Alghero in house e Ciclat sulla gestione dei parchi e delle aree verdi di pertinenza comunale Verde: ecco il calendario di giugno



ALGHERO - Rasature nei parchi e zone adibite a prato, interventi di manutenzione nelle scuole e sulle aree incolte, sfalcio nei giardini e aree di pertinenza pubblica, potature delle alberate, pulizia e sistemazione delle formelle, pulizia erbacce muro a muro su marciapiedi e sistemazioni dei giardini scolastici. Pubblicato il calendario delle zone interessate dalle operazioni di sfalcio, potatura e mantenimento del verde pubblico nel mese di giugno nella città di Alghero.



Interessati tutti i quartieri urbani e le borgate nel consueto e apprezzato programma d'intertenti realizzati con programmazione annuale dagli operai del Comune, Alghero in house e Ciclat, ognuno per le sue competenze. Un lavoro puntuale che ha permesso il completo recupero di molte zone in passato degradate e la rivitalizzazione di alcuni parchi urbani un tempo inaccessibili.



La complessiva riorganizzazione degli interventi sul verde pubblico porta evidenti risultati, tanto che continua a crescere nei mesi l'apprezzamento dei cittadini di Alghero per la regolarità nell'esecuzione delle operazioni di sfalcio, potatura e mantenimento del verde pubblico. Uffici che in questi giorni vedono le squadre di operai e giardinieri in piena attività, conseguenza diretta delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato la Riviera del Corallo nelle ultime settimane.