Bruno con Zedda e Ganau da Rafel

ALGHERO - Si terrà domani, (giovedì) dalle ore 12, la conferenza stampa-aperitivo sul mare, nella terrazza del Ristorante Rafel, col Primo cittadino Mario Bruno, l'ex sindaco di Cagliari, oggi Consigliere regionale dei Progressisti Massimo Zedda, e Gianfranco Ganau, già sindaco di Sassari e capogruppo in Regione dei Democratici. Con loro i referenti della coalizione Civica di Centrosinistra che illustreranno i principali obbiettivi di crescita ed il programma con cui il Primo cittadino di Alghero si ricandida alle elezioni del 16 giugno. Dal lavoro al decoro, il turismo, i giovani e l'ambiente: tanti progetti che in continuità col grande impegno di programmazione avviato in questi anni garantiranno sviluppo in tutti i settori. Commenti ALGHERO - Si terrà domani, (giovedì) dalle ore 12, la conferenza stampa-aperitivo sul mare, nella terrazza del Ristorante, col Primo cittadino Mario Bruno, l'ex sindaco di Cagliari, oggi Consigliere regionale dei Progressisti Massimo Zedda, e Gianfranco Ganau, già sindaco di Sassari e capogruppo in Regione dei Democratici. Con loro i referenti della coalizione Civica di Centrosinistra che illustreranno i principali obbiettivi di crescita ed il programma con cui il Primo cittadino di Alghero si ricandida alle elezioni del 16 giugno. Dal lavoro al decoro, il turismo, i giovani e l'ambiente: tanti progetti che in continuità col grande impegno di programmazione avviato in questi anni garantiranno sviluppo in tutti i settori.