Su MayorAlghero la lezione a firma Sartore

Competenza e serietà: Sono queste le basi su cui il consigliere comunale uscente ha costruito la sua popolarità in città. Certamente tra i più preparati e realisti, Pietro Sartore abbandona per un attimo cattedra scolastica ma si rivolge sempre ai giovani: sempre impegno, costanza e studio, ma anche entusiasmo e applicazione anche per adoperarsi alla politica. Le sue parole sul Quotidiano di Alghero