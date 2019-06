Condividi | Red 10:11 Un importante traguardo per lo storico Teatro Civico di Alghero, finora visitabile solamente in rarissime occasioni, e che in questi giorni ha finalmente aperto le porte ad un interessante percorso guidato, grazie al progetto “TxT teatro per tutti, il bene culturale come luogo di cultura ed economia della sostenibilità” «Teatro Civico, traguardo importante»



ALGHERO - Un importante traguardo per lo storico Teatro Civico “Gavino Ballero” di Alghero, finora visitabile solamente in rarissime occasioni, e che in questi giorni ha finalmente aperto le porte ad un interessante percorso guidato, grazie al progetto “TxT teatro per tutti, il bene culturale come luogo di cultura ed economia della sostenibilità”, frutto del bando della Regione autonoma della Sardegna “Culture Lab”, che vede come capofila la Compagnia Teatro d’Inverno, con il sostegno del Comune e della Fondazione Alghero. Un’occasione per ammirare spazi e dettagli inconsueti, per scoprire la raffinata originalità architettonica di un edificio unico nello stile, ricco di fascino e di storia, ma anche caratterizzato da un’intensa e crescente vitalità artistica, che sempre più insistentemente lo abita.



Proprio in questi giorni, è in fase di allestimento “Moto contrario”, un work in progress a cura di Sonia Borsato, in cui Pierluigi Calignano, Marcello Cinque e Pier Paolo Luvoni, con altri giovani artisti, reinterpretano alcuni ambienti dell’edificio. Il Teatro d’Inverno coglie l’occasione per rettificare l’articolo pubblicato nei giorni scorsi nel quale si indicava l’Accademia delle Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari curatrice del progetto espositivo. «Per correttezza teniamo a precisare che i curatori sono docenti presso la suddetta Accademia, ma che questa non ha alcun ruolo nell’allestimento. Ci scusiamo pertanto del fraintendimento».



