Luigi Frassetto, il suo album ad Alghero

ALGHERO - Sabato 8 giugno, alle 21, il compositore e musicista sassarese Luigi Frassetto sarà ospite della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, per presentare “33 1/3”, il suo primo album, a cinque anni di distanza dall’ep di debutto “The R.J. sessions”. L'autore dialogherà con Emiliano Di Nolfo.



33 1/3 contiene una selezione di temi composti dall’autore per una serie di produzioni filmiche - due lungometraggi più una serie di corti (tra il 2013 ed il 2017). Una produzione ad ampio respiro musicale, dalle sonorità lounge fino all’avanguardia, senza trascurare qualche incursione nella forma-canzone. L'album è stato stampato su vinile, con veste grafica curata da Adam Juresko.



33 1/3 è anche uno spettacolo dal vivo del Luigi Frassetto Double quartet, di cui verrà proiettato un estratto video: un concerto in cui il quartetto elettrico, composto dallo stesso Frassetto alle chitarre con Marco Testoni alle tastiere ed al theremin, Gianni Lubinu al basso e Lorenzo Falzoi alla batteria, incontra il quartetto d’archi di Alessio Manca (violino), Francesca Fadda (violino), Gioele Lumbau (viola) e Francesco Abis (violoncello), per un percorso musicale dalle forti tinte cinematografiche.



