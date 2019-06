Condividi | Red 9:14 Nuovo fine settimana positivo per le squadre del circolo algherese, che battono 3-0 la Torres Under 14 maschile, 3-0 il Tc Terranova U16 femminile, 3-1 lo Junior Stintino nella D3 maschile e 2-1 il Tc Oristano nell´Over 50 maschile Poker di successi per il Tc Alghero



ALGHERO - Poker di successi nello scorso fine settimana per i portacolori del Tc Alghero impegnati nei rispettivi campionati a squadre. Nell'Under 14, i ragazzi algheresi volano in finale regionale battendo 3-0 i sassaresi della Torres. Vittorie per Lorenzo Carboni (6-1 6-1 a Mura), Nicolò Serra (6-0 6-1 a Benenati) e per il doppio Cutuli/Serra (6-4 6-4 su Benenati/Mura). Con questo risultato, il Tc Alghero vola nella finale regionale e sabato 8 giugno ospiterà a Maria Pia i sassaresi del Tc Milano 26.



Nei quarti di finale dell’Under 16 femminile, le algheresi regolano 3-0 le olbiesi del Tc Terranova, grazie alle vittorie di Arianna Alias (6-2 6-2 a Roccaforte), Marta Cau (6-1 6-3 a Lungheu) e Alias/Cau (6-1 6-2 su Lungheu/Roccaforte). Per andare in finale, il Tc Alghero dovrà superare a Maria Pia il Ct Decimomannu. Nel campionato di serie D3 maschile successo casalingo per 3-1 contro lo Junior tennis Stintino. I punti algheresi sono arrivati grazie a capitan Francesco Ruiu (su Denegri), Cristian Settimi (su Pilo) e Nicolò Serra (su Maddau). In doppio, sconfitta ininfluente per Delogu e Serra contro Denegri e Maddau. Domenica 9, trasferta a Bono per chiudere il girone e raggiungere i play-off,



Play-off già conquistati dalle ragazze della D2, che attendono di conoscere la squadra avversaria. Per chiudere un fine settimana perfetto, vittoria sofferta per 1-2 della squadra Over 50 in casa del Tc Oristano. Vittoria al terzo set per Calogero Ingrao (su Olla), sconfitta sempre al terzo per Matteo Sori (contro Mignano) e doppio decisivo con la vittoria di Omero Andreetto e Michele Piras, 11-9 al super tie-break, contro Olla e Mignano. Sabato, altra trasferta, stavolta contro il Tc Samassi.



