L´atleta algherese della Martial Gym ha vinto la medaglia d´oro come atleta Senior per il combattimento e, "prestata" ad un altra società lombarda, la medaglia d oro nel combattimento a squadre Open, nel trofeo nazionale Wuka Asc Oro a Cecilia Gobbino a Treviglio



ALGHERO - Si è tenuto a Treviglio, in provincia di Bergamo, il trofeo nazionale Wuka Asc. L'algherese Cecilia Gobbino ha vinto la medaglia d'oro come atleta Senior per il combattimento e, “prestata” ad un altra società lombarda, la medaglia d oro nel combattimento a squadre Open.



Molti i combattimenti vinti, quasi tutti con combinazioni di calcio in anticipo, tecnica difficile alla quale lei ed i compagni di palestra si sono esercitati molto sotto l'attenta guida dei due maestri dell'associazione Martial Gym, Maurizio Gobbino e Franco Pirisi. Quella lombarda era l'ultima gara del primo semestre, ma la preparazione continuerà tutta l'estate nella palestra di Via Vittorio Emanuele 113, perché molti atleti algheresi parteciperanno al Campionato italiano Csen in autunno a Rimini, essendosi qualificati come campioni regionali.



