Destra democratica con Conoci

ALGHERO - Destra democratica italiana, dopo un susseguirsi di confronti e varie discussioni, ha deciso all'unanimità di dare l'appoggio esterno alla Coalizione di Centrodestra, capitanata dal candidato a sindaco Mario Conoci. La decisione é maturata durante l'incontro del Direttivo comunale algherese, con un nutrito gruppo di sostenitori e tante new entry.



«Continuerò a guidare il movimento con la voglia e la grinta che mi hanno contraddistinto da sempre. Dopo aver valutato il programma e discusso alcuni punti - ha dichiarato il segretario nazionale del movimento Gianfranco Langella - il nostro gruppo si schiera per dare più propulsione al “Progetto cambiamento” che la Coalizione di Centrodestra può mettere in atto».



«La città è allo sfascio, con l'economia del territorio che soffre per l'incapacità di chi ha cercato di governare. Anche se il nostro movimento per problematiche serie e molto importanti non ha potuto essere presente in prima linea, darà il giusto contributo per sostenere il cambiamento che la nostra città aspetta da tempo», ha concluso Langella.